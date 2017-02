Nov 4 Scottish Premier League soccer fixtures (times GMT):

Saturday: Hibernian v Dunfermline Athletic (1500) Kilmarnock v Inverness Caledonian Thistle (1500) Rangers v Dundee United (1500) St. Mirren v Hearts (1500)

Sunday: Motherwell v Celtic (1200)

Monday: St. Johnstone v Aberdeen (1945)

