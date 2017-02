Sept 20 Turkish championship results on Tuesday Buyuksehir Bld. Spor 1 Orduspor 1 Fenerbahce 1 Manisaspor 1 Gaziantepspor 1 Kayserispor 2 Standings P W D L F A Pts 1 Fenerbahce 3 2 1 0 5 2 7 ------------------------- 2 Buyuksehir Bld. Spor 3 2 1 0 4 1 7 ------------------------- 3 Bursaspor 2 2 0 0 6 1 6 3 Eskisehirspor 2 2 0 0 6 1 6 ------------------------- 5 Antalyaspor 2 2 0 0 2 0 6 ------------------------- 6 Orduspor 3 1 1 1 2 2 4 7 Besiktas 2 1 0 1 4 3 3 8 Genclerbirligi 2 1 0 1 4 4 3 9 Galatasaray 2 1 0 1 3 3 3 9 Karabukspor 2 1 0 1 3 3 3 11 Samsunspor 2 1 0 1 4 5 3 12 Mersin Idmanyurdu 2 1 0 1 3 4 3 13 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 14 Manisaspor 3 0 2 1 2 3 2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 2 1 ------------------------- 16 Ankaragucu 2 0 0 2 2 5 0 17 Gaziantepspor 3 0 0 3 2 6 0 18 Sivasspor 2 0 0 2 1 6 0 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3-4: Europa League 5: Europa League depending on domestic cup 16-18: Relegation Next Fixtures (GMT): Wednesday Karabukspor v Galatasaray (1545) Antalyaspor v Mersin Idmanyurdu (1700) Eskisehirspor v Genclerbirligi (1700) Samsunspor v Trabzonspor (1815) Thursday Ankaragucu v Sivasspor (1700) Bursaspor v Besiktas (1700) (Compiled by Infostrada Sports, editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)