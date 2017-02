PARIS Dec 12 French Cup last 64 draw made on Monday (numerals denote non Ligue 1 teams):

Lucon VF (IV) v Avranches US (IV) Cherbourg AS (III) v Chateauroux (II) Sable-sur-Sarthe FC (V) v Sedan (II) Chambly Thelle FC (V) v AJ Auxerre Chantilly US (VI) or Le Portel (VI) v Lille Limoges FC (V) v Boulogne sur Mer (II) Chamois Niortais FC (III) v Stade Brest Brest St-Etienne v Girondins Bordeaux Ajaccio GFCO (III) v Toulouse Thiers SA (IV) v Istres (II) Valence AS (IV) v Laval (II) Versailles 78 FC (VI) v Dijon Lyon La Duchere AS (IV) v Olympique Lyon Le Havre (II) v Lorient Bourg-Peronnas FC (IV) v Montceau Bourgogne FC (V) Frejus St Raphael (III) v AC Ajaccio Bastia (II) or Louhans Cuiseaux (IV) v Sochaux Red Star FC 93 (III) v Olympique Marseille Mulhouse FC (IV) v Creteil Lusitanos US (III) Angers SCO (II) v Monaco (II) Drancy Jeanne d'Arc (IV) v Strasbourg ARC (IV) Caen v Troyes (II) Marck AS (IV) v Nice Prix les Mezieres AS (VI) v Montpellier Compiegne AFC (IV) v Montagnarde Inzinzac US (V) Locmine St Colomban (V) - Paris St Germain Orleans 45 US (III) v Clermont Foot (II) Metz (II) v Evian Thonon Gaillard Vitre AS (V) v Tours FC (II) Le Mans (II) v Valenciennes Rennes Tour d'Auvergne (VI) v Quevilly US (III) Stade Rennes v Nancy