PARIS Jan 8 Draw for the last 32 of the French Cup made on Sunday (numerals denote non Ligue 1 teams)

Valence (IV) v Evian Thonon Gaillard

Dijon v Istres (II)

Olympique Marseille v Le Havre (II)

Limoges (IV) v Drancy (IV)

Sable sur Sarthe (IV) v Paris St Germain

Nice v Stade Rennes

Niort (III) v Orleans (III)

Valenciennes v Bastia (II)

AJ Auxerre v Chateauroux (II)

Lucon (IV) v Olympique Lyon

GFCO Ajaccio (III) v Troyes (II)

Bourg-Peronnas (IV) v AC Ajaccio

Compiegne (IV) v Lille

Créteil (III) v Girondins Bordeaux

Tours (II) v Montpellier

Quevilly (III) v Angers (II) or Monaco (II)