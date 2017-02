Feb 19 Draw for the French Cup quarter-finals made on Sunday (numerals denote division, Ligue 1 unless stated):

Valenciennes v Stade Rennes

Ajaccio GFCO (III) v Montpellier

Quevilly (III)/Orleans (III) v Olympique Marseille

Paris St Germain v Olympique Lyon