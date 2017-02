PARIS, Dec 16 French Cup last-64 updated draw after postponed games were completed (numerals denote non-Ligue 1 teams): Epinal (III) - Olympique Lyon Lille - Nimes Olympique (II) Pontarlier (V) - Sedan (II) Amiens AC (IV) - Evian Thonon Gaillard Belfort (IV) - Le Havre (II) Metz (III) - Nice Amnéville (IV) - Raon L'Etape (IV) Thaon (V) - Sochaux Marseille-Consolat (IV) - Moulins (IV) Savigneux Montbrison (IX) - Venissieux (V) Mende (VII) - Arles-Avignon (II) Caen (II) - St Etienne Bourg-Peronnas (III) - Montpellier Montceau (IV) - Troyes Istres (II) - Valenciennes Bastia CA (III) - Bastia Muret (V) - Fontenay (IV) Stade Bordeaux (IV) - Carquefou (III) Châteauroux (II) - Girondins Bordeaux Luçon (IV) - Stade Brest Olympique Marseille - Guingamp (II) Dreux (VI) - Nancy Chauray (V) - Lorient Le Mans (II) - Le Poire-sur-Vie (III) Rouen (N) - AC Ajaccio (L1) Boulogne (III) - Toulouse Meaux (VI) - Le Portel (VI) Dieppe (V) - Nantes (II) Saint-Malo (IV) - Saint-Anne de Vertou (V) RC Lens (II) - Stade Rennes Arras (V) - Paris St Germain Plabennec (IV) - Stade Reims (Compiled by Gregory Blachier, editing by Clare Fallon)