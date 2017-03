(Updates draw) PARIS, Jan 6 French Cup last 32 draw made on Sunday (numerals denote non Ligue 1 teams): Fontenay-le-Comte (IV) v Troyes CA Bastia (III) v Brest Sedan (II) v Lorient Plabennec (IV) v Lille Moulins (IV) v Girondins Bordeaux Rouen (III) v Olympique Marseille Meaux (VI) v St Etienne Nice v Nancy Epinal (III) v Nantes (II) Vertou (V) v Evian Thonon Gaillard FC Raon L'Etape (IV) v Istres (II) or Valenciennes Mende (VII) v Le Havre (II) Venissieux (V) v Le Poire sur Vie (III) Paris St Germain v Toulouse Montpellier v Sochaux Stade Bordeaux (IV) v Lens (II) Fixtures to be played on Jan. 22/23. (Compiled by Gregory Blachier, editing by Ed Osmond)