PARIS, Jan 22 Draw for the last 16 of the French Cup made on Sunday (numerals denote non Ligue 1 teams)

GFCO Ajaccio (III) v Drancy (IV)

Rennes v Evian Thonon Gaillard

Chateauroux (II) v Tours (II) or Montpellier

Dijon v Paris St Germain

Olympique Lyon v Girondins Bordeaux

Valenciennes v Lille

Quevilly (IV) v Orleans (III)

Bourg-Peronnas (IV) v Marseille (Gregory Blachier)