Jan 5 (Infostrada Sports) - Fixtures from the French Cup Last 64 matches on Sunday Last 64 Saturday, January 4 (GMT) Jura Sud(IV) v US Creteil-Lusitanos(II) (1400) Postponed Last 64 Sunday, January 5 (GMT) Bourg-Peronnas(III) v En Avant Guingamp (1300) La Cayolle AS v Balagne Ile Rousse(V) (1300) Saint Amand et Tallende v Iris Club de Croix(V) (1300) Amiens AC(IV) v Lille (1315) Nantes v Nice (1315) La Suze-sur-Sarthe v Olympique Lyon (1315) Raon-l'Etape(IV) v Girondins Bordeaux (1315) Rodez Aveyron(IV) v Montpellier HSC (1315) Bastia v Evian Thonon Gaillard FC (1315) Stade Brest(II) v Paris St Germain (1315) Postponed Quimperle FC v Ajaccio (1330) AS Cannes(IV) v St Etienne (1600) Postponed Vannes OC(III) v Monaco (1600) FC Sete 34(V) v Carquefou(III) (1700) Olympique Marseille v Stade de Reims (1945)