Dec 29 (Infostrada Sports) - Fixtures from the French Cup Last 64 matches on Monday Last 64 Saturday, January 3 (GMT) Le Mans(V) v FC Tours(II) (1330) Red Star FC(III) v AC Arles-Avignon(II) (1400) Stade Brest(II) v Stade Laval(II) (1400) Bobigny AC v Evian Thonon Gaillard FC (1415) Nantes v Club Franciscain (1415) US Lusitanos v Stade de Reims (1415) Boulogne-sur-Mer(III) v Sarre Union(IV) (1500) Jura Sud(IV) v Saint-Louis-Neuweg(V) (1500) Andrezieux SF(V) v St-Priest(IV) (1600) Avranches(III) v FC Lorient (1700) Bressuire FC(V) v Amiens(III) (1700) JA Poire sur Vie(III) v Stade Plabennecois (1700) Valenciennes(II) v Nice (1700) Concarneau(IV) v Chamois Niort(II) (1730) Vendee Lucon Football(III) v LB Chateauroux(II) (1730) Quevilly(IV) v US Orleans(II) (1800) US Saint-Omer v Iris Club de Croix(IV) (1800) Bastia v Lille (1945) Last 64 Sunday, January 4 (GMT) Marseille Consolat(III) v Ajaccio(II) (1245) Pagny v Yzeure(IV) (1245) SA Epinal(III) v Metz (1245) Dinan Lehon(V) v En Avant Guingamp (1315) Girondins Bordeaux v Toulouse (1315) Nimes Olympique(II) v Monaco (1315) Racing Lens v Olympique Lyon (1315) St Etienne v AS Nancy(II) (1315) AS Beauvais-Oise(IV) v SO Choletais(V) (1330) Auxerre(II) v Racing Strasbourg(III) (1400) Dunkerque(III) v Stade Rennes (1400) Caen v Dijon FCO(II) (1645) Grenoble(IV) v Olympique Marseille (1945) Last 64 Monday, January 5 (GMT) Montpellier HSC v Paris St Germain (1945)