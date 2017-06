Jan 31 (Gracenote) - Results from the French Cup Last 32 matches on Tuesday Last 32 Tuesday, January 31 Olympique Marseille - Olympique Lyon 2-1 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-1) AET Bergerac Foot (IV) - Racing Lens (II) 2-0 (halftime: 1-0) Girondins Bordeaux - Dijon FCO 2-1 (halftime: 0-0) LB Chateauroux (III) - FC Lorient 2-3 (halftime: 1-0, 90 mins: 2-2) AET Lille - Nantes 1-0 (halftime: 0-0) Sarreguemines (V) - Chamois Niortais (II) 0-3 (halftime: 0-2) US Quevilly-Rouen (III) - Marseille Consolat (III) 3-0 (halftime: 0-0) JA Poire sur Vie - Racing Strasbourg (II) 0-1 (halftime: 0-1) Next Fixtures (GMT): Last 32 Wednesday, February 1 Auxerre (II) v St Etienne (1700) Angers SCO v Caen (1700) Frejus (IV) v Prix-les-Mezieres (V) (1700) Avranches (III) v Fleury-Merogis (IV) (1700) Les Herbiers (III) v En Avant de Guingamp (1700) CA Bastia (III) v AS Nancy-Lorraine (1700) Chambly (III) v Monaco (1700) Stade Rennes v Paris St Germain (2000)