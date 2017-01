Jan 6 (Gracenote) - Results from the French Cup Last 64 matches on Friday Last 64 Sunday, January 8 Fleury-Merogis (IV) - Stade Brestois (II) Postponed Friday, January 6 Monaco - Ajaccio (II) 2-1 (halftime: 1-0) Avranches (III) - Stade Lavallois (II) 3-1 (halftime: 0-1) Les Herbiers (III) - GFC Ajaccio (II) 4-3 (halftime: 3-1) Next Fixtures (GMT): Last 64 Saturday, January 7 Racing Strasbourg (II) v SAS Epinal (III) (1400) Lille v AS Excelsior (1400) Blagnac v Chamois Niortais (II) (1400) Sainte-Genevieve-des-Bois (V) v Caen (1400) JA Poire sur Vie v Viry Chatillon (IV) (1400) Bergerac Foot (IV) v Toulouse Rodeo (V) (1400) Prix-les-Mezieres (V) v Feignies (V) (1400) Luneville (V) v Chambly (III) (1400) Sarreguemines (V) v Stade de Reims (II) (1400) Hauts Lyonnais v CA Bastia (III) (1400) En Avant de Guingamp v Le Havre AC (II) (1700) Louhans-Cuiseaux (V) v Dijon FCO (1700) US Quevilly-Rouen (III) v Drancy (IV) (1700) Grenoble (IV) v Frejus (IV) (1700) Blois (V) v Nantes (1700) ASPTT Besancon (V) v AS Nancy-Lorraine (1700) Paris St Germain v Bastia (2000) Sunday, January 8 Auxerre (II) v ESTAC Troyes (II) (1315) Racing Lens (II) v Metz (1315) Toulouse v Olympique Marseille (1315) FC Lorient v Nice (1315) Clermont Foot (II) v Girondins Bordeaux (1315) LB Chateauroux (III) v Pau (III) (1600) Istres v Marseille Consolat (III) (1600) JA Biarritz v Stade Rennes (1600) Granville (IV) v Angers SCO (1600) Iris Club de Croix (IV) v St Etienne (1600) Olympique Lyon v Montpellier HSC (2000)