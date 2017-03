Feb 12 (Infostrada Sports) - Results from the French Cup Last 16 matches on Wednesday Last 16 Wednesday, February 12 Nice - Monaco 0-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET Moulins (IV) - FC Sete 34 (V) 3-1 (halftime: 1-1) Auxerre (II) - Stade Rennes 0-1 (halftime: 0-1) Balagne Ile Rousse (V) - En Avant Guingamp 0-2 (halftime: 0-1) Tuesday, February 11 Lille - Caen (II) 3-3 (halftime: 1-2, 90 mins: 3-3, penalty shootout: 6-5) Lille win 6-5 on penalties. Angers SCO (II) - CA Bastia (II) 4-2 (halftime: 0-1, 90 mins: 1-1) AET AS Cannes (IV) - Montpellier HSC 1-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET Next Fixtures (GMT): Thursday, February 13 Olympique Lyon v Racing Lens (II) (1945)