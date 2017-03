Jan 24 (Infostrada Sports) - Results from the French Cup Last 32 matches on Thursday Last 32 Thursday, January 24 Plabennec (IV) - Lille 1-3 (halftime: 1-1) Wednesday, January 23 Paris St Germain - Toulouse 3-1 (halftime: 1-1) CA Bastia (III) - Stade Brest 1-3 (halftime: 0-0) Moulins (IV) - Girondins Bordeaux 1-2 (halftime: 1-0) Stade Bordelais (IV) - Racing Lens (II) 0-3 (halftime: 0-1) AS Minguettes Venissieux (V) - JA Poire sur Vie (III) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 4-3) AS Minguettes Venissieux win 4-3 on penalties. Meaux - St Etienne 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 3-5) St Etienne win 5-3 on penalties. Raon-l'Etape (IV) - Istres (II) 1-0 (halftime: 1-0) Montpellier HSC - Sochaux 2-3 (halftime: 1-1, 90 mins: 2-2) AET Nice - AS Nancy 2-2 (halftime: 1-1, 90 mins: 2-2, penalty shootout: 2-4) AS Nancy win 4-2 on penalties. Tuesday, January 22 USSA Vertou (V) - Evian Thonon Gaillard FC 0-2 (halftime: 0-1) Vendee Fontenay Foot (IV) - ES Troyes AC 0-5 (halftime: 0-2) Avenir Foot Lozere - Le Havre (II) 0-3 (halftime: 0-0) SA Epinal (III) - Nantes (II) 1-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-3) SA Epinal win 4-3 on penalties. CS Sedan Ardennes (II) - FC Lorient 0-1 (halftime: 0-0)