Jan 2 (Infostrada Sports) - Results from the French Cup Last 64 matches on Saturday Last 64 Saturday, January 2 CS Sedan Ardennes (III) - Bastia 0-2 (halftime: 0-0) Toulouse Rodeo - Stade Montois (IV) 0-1 (halftime: 0-1) Moulins (IV) - Chamois Niort (II) 1-2 (halftime: 1-2) Chambly (III) - Stade de Reims 4-1 (halftime: 3-0) Dunkerque (III) - ES Troyes AC 3-4 (halftime: 1-1, 90 mins: 2-2) AET Entente SSG (IV) - Toulouse 0-5 (halftime: 0-3) FC Mantes 78 (IV) - Stade Briochin 2-0 (halftime: 0-0) Granville (V) - Stade Laval (II) 2-1 (halftime: 2-0) Pagny (V) - Sochaux (II) 0-2 (halftime: 0-2) Racing Besancon (V) - Angers SCO 1-3 (halftime: 0-2) FC Villefranche (IV) - Sarre Union (IV) 1-2 (halftime: 0-2) Concarneau (IV) - TA Rennes (V) 3-0 (halftime: 2-0) Blanc Mesnil - Nantes 0-2 (halftime: 0-1) Avranches (III) - Saint-Malo (IV) 1-1 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 1-3) Saint-Malo win 3-1 on penalties. GFC Ajaccio - US Sainte-Marienne 2-0 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Last 64 Sunday, January 3 Wasquehal (IV) v Paris St Germain (1315) Limoges Foot 87 (V) v Olympique Lyon (1315) FC Lorient v FC Tours (II) (1315) Epernay (V) v Montpellier HSC (1315) Frejus (III) v Girondins Bordeaux (1315) Raon-l'Etape (V) v St Etienne (1315) Muret v Trelissac (IV) (1330) FC Annecy (V) v Evian Thonon Gaillard FC (II) (1330) Sarreguemines (V) v Valenciennes (II) (1330) CS de Volvic v Ajaccio (II) (1330) FC Mulhouse (IV) v Bourg en Bresse 01 (II) (1400) Chantilly v En Avant Guingamp (1500) Amiens (III) v Lille (1600) US Saint-Omer v Boulogne-sur-Mer (III) (1600) Monaco v Saint-Jean Beaulieu (1700) Caen v Olympique Marseille (1945) Monday, January 4 Nice v Stade Rennes (1945)