Feb 10 (Infostrada Sports) - Results from the French Cup Last 16 matches on Tuesday Last 16 Tuesday, February 10 Red Star FC (III) - St Etienne 1-2 (halftime: 1-1) Iris Club de Croix (IV) - Concarneau (IV) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 1-4) Concarneau win 4-1 on penalties. JA Poire sur Vie (III) - Auxerre (II) 1-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 5-6) Auxerre win 6-5 on penalties. Boulogne-sur-Mer (III) - Quevilly (IV) 2-0 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Last 16 Wednesday, February 11 Yzeure (IV) v En Avant Guingamp (1600) Monaco v Stade Rennes (1800) Paris St Germain v Nantes (2000) Thursday, February 12 Metz v Stade Brest (II) (1845)