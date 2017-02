Oct 25 Result from a French League Cup last 16 game played on Tuesday (numerals denote non Ligue 1 teams): Olympique Marseille 4 RC Lens (II) 0

Playing on Wednesday (1850GMT unless stated): Dijon v Paris St Germain (1500) Montpellier v Lorient (1645) St Etienne v Olympique Lyon AJ Auxerre v Caen Nice v Sochaux Lille v Sedan (II) Le Mans (II) v Stade Rennes (Compiled by Julien Pretot; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)