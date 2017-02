UPDATE 1-Soccer-Polish championship results and standings

Feb 26 (Gracenote) - Results and standings from the Polish championship matches on Sunday Sunday, February 26 Gornik Leczna 1 Piast Gliwice 0 Legia Warsaw 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Saturday, February 25 Lechia Gdansk 4 Cracovia Krakow 2 Wisla Krakow 3 Jagiellonia Bialystok 1 Wisla Plock 2 Zaglebie Lubin 1 Friday, February 24 Arka Gdynia 4 Korona Kielce 1 Pogon Szczecin 0 Lech Poznan