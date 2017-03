Soccer-Ukrainian championship results and standings

March 19 (Gracenote) - Results and standings from the Ukrainian championship matches on Sunday Sunday, March 19 Volyn Lutsk 0 Zarya Luhansk 1 Saturday, March 18 Stal Kamianske 4 FK Oleksandriya 1 Vorskla Poltava 0 FK Zirka Kropyvnytskyi 0 Friday, March 17 Dnipro Dnipropetrovsk 0 Karpaty Lviv 0 Dynamo Kiev 2 Chernomorets Odessa 1 Shakhtar Donetsk 1 Olimpik Donetsk 1 Standings