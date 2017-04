UPDATE 1-Soccer-La Liga summaries

April 6 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Thursday Thursday, April 6 Valencia 3 Daniel Parejo 38, Munir El Haddadi 67, Carlos Soler 86 Celta Vigo 2 Gustavo Cabral 16, Iago Aspas 80pen Halftime: 1-1;Attendance: 29,212 - - - Eibar 3 Bebe 14, Aythami 24og, Adrian Gonzalez 66pen Las Palmas 1 Mauricio Lemos 62 Halftime: 2-0;Attendance: 5,201 - - - Wednesday, April 5 Leganes