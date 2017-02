Dec 20 Result and standings from Ligue 1 on Tuesday AS Nancy 1 Olympique Marseille 3

Standings P W D L F A Pts 1 Montpellier HSC 18 11 4 3 37 19 37 2 Paris St Germain 18 11 4 3 30 17 37 ------------------------- 3 Lille 18 9 8 1 29 15 35 ------------------------- 4 Olympique Lyon 18 11 2 5 31 20 35 ------------------------- 5 Olympique Marseille 19 8 7 4 27 18 31 6 St Etienne 18 8 6 4 23 20 30 ------------------------- 7 Toulouse 18 8 6 4 20 17 30 8 Stade Rennes 18 8 5 5 28 23 29 9 Girondins Bordeaux 18 5 8 5 20 21 23 10 FC Lorient 18 6 5 7 18 21 23 11 Stade Brest 18 3 11 4 19 19 20 12 Evian Thonon Gaillard FC 18 4 7 7 23 27 19 13 Caen 18 5 4 9 24 29 19 14 Auxerre 18 4 6 8 24 28 18 15 AS Nancy 19 4 6 9 17 26 18 16 Sochaux 18 4 6 8 21 32 18 17 Dijon FCO 18 5 3 10 18 33 18 ------------------------- 18 Nice 18 4 5 9 17 19 17 19 Valenciennes 18 4 5 9 17 21 17 20 Ajaccio 18 2 6 10 18 36 12 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4: Europa League 5-6: Europa League depending on domestic cup 18-20: Relegation Next Fixtures (GMT): Wednesday, December 21 Auxerre v Dijon FCO (1800) Evian Thonon Gaillard FC v Montpellier HSC (1800) FC Lorient v Caen (1800) Sochaux v Ajaccio (1800) Lille v Nice (1800) Stade Rennes v Girondins Bordeaux (1800) Toulouse v Stade Brest (1800) Valenciennes v Olympique Lyon (1800) St Etienne v Paris St Germain (2000)