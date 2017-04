Jan 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, January 10 En Avant Guingamp 2 Christophe Mandanne 17, Claudio Beauvue 76pen Racing Lens 0 Halftime: 1-0; Attendance: 13,520 - - - Lille 1 Michael Frey 20 Caen 0 Halftime: 1-0; Attendance: 34,334 - - - Nice 3 Eric Bautheac 29pen, Alexy Bosetti 60, Carlos Eduardo 67 FC Lorient 1 Benjamin Jeannot 6 Halftime: 1-1; Attendance: 16,141 - - - Stade de Reims 1 Renaud Cohade 90og Red Card: Antoine Conte 90+1 St Etienne 2 Yohan Mollo 44, Romain Hamouma 48 Halftime: 0-1; Attendance: 15,013 - - - Evian Thonon Gaillard FC 1 Adrien Thomasson 63 Stade Rennes 1 Paul-Georges Ntep 66 Missed penalty: Ola Toivonen 52 Halftime: 0-0; Attendance: 8,011 - - - Bastia 4 Ryad Boudebouz 32pen, Francois-Joseph Modesto 45, Julian Palmieri 56,89 Paris St Germain 2 Lucas Moura 10, Adrien Rabiot 20 Halftime: 2-2; Attendance: 13,028 - - - Friday, January 9 Montpellier HSC 2 Kevin Berigaud 36, Paul Lasne 62 Olympique Marseille 1 Billel Omrani 68 Halftime: 1-0; Attendance: 20,840 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 11 Nantes v Metz (1600) Olympique Lyon v Toulouse (1600) Monaco v Girondins Bordeaux (2000)