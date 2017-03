May 12 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, May 12 Olympique Lyon 0 Paris St Germain 1 Jeremy Menez 53 Halftime: 0-0; Attendance: 39,939 - - - Evian Thonon Gaillard FC 4 Kevin Berigaud 24, Mohammed Rabiu 48, Saber Khlifa 56,87 Nice 0 Halftime: 1-0; Attendance: 11,769 - - - FC Lorient 3 Kevin Monnet-Paquet 51, Fabien Robert 67, Yann Jouffre 90+3 St Etienne 1 Kurt Zouma 80 Halftime: 0-0; Attendance: 17,041 - - - Saturday, May 11 Bastia 3 Claudio Beauvue 16, Anthony Modeste 32,87 Montpellier HSC 1 John Utaka 31 Halftime: 2-1; Attendance: 14,177 - - - Stade Brest 0 Red Card: Florian Lejeune 77 Sochaux 2 Sloan Privat 48,81 Halftime: 0-0; Attendance: 12,239 - - - Valenciennes 4 Maor Melikson 39, Lindsay Rose 68, Kenny Lala 83, Jose Saez 90+1 Stade Rennes 1 Jonathan Pitroipa 30 Red Card: Dimitri Foulquier 59, John Boye 65 Halftime: 1-1; Attendance: 13,143 - - - Ajaccio 0 ES Troyes AC 1 Florian Jarjat 17 Halftime: 0-1; Attendance: 7,300 - - - Girondins Bordeaux 3 Poko 41, Henri Saivet 45, Cheick Tidiane Diabate 86 Missed penalty: Julien Faubert 90+1 AS Nancy 2 Lossemy Karaboue 65, Salif Sane 80 Halftime: 2-0; Attendance: 15,271 - - - Olympique Marseille 2 Andre Ayew 45,62 Toulouse 1 Eden Ben Basat 82 Halftime: 1-0; Attendance: 34,666 - - - Friday, May 10 Lille 3 Salomon Kalou 20,77, Dimitri Payet 49 Stade de Reims 0 Halftime: 1-0; Attendance: 43,689 - - -