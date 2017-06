Feb 8 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Wednesday Wednesday, February 8 Olympique Marseille 2 Bafetimbi Gomis 26, Dimitri Payet 76 En Avant de Guingamp 0 Halftime: 1-0;Attendance: 28,560 - - - Olympique Lyon 4 Mathieu Valbuena 39, Nabil Fekir 43, Alexandre Lacazette 54pen, Memphis Depay 58 AS Nancy-Lorraine 0 Halftime: 2-0;Attendance: 28,349 - - - Angers SCO 0 Stade Rennes 0 Red Card: Ludovic Baal 85 Halftime: 0-0;Attendance: 10,897 - - - Nice 1 Wylan Cyprien 7 St Etienne 0 Halftime: 1-0;Attendance: 18,225 - - - FC Lorient 1 Sylvain Marveaux 60 Toulouse 1 Andy Delort 24 Halftime: 0-1;Attendance: 13,230 - - - Metz 2 Ismaila Sarr 46, Cheick Diabate 66pen Dijon FCO 1 Cedric Varrault 78 Red Card: Jordan Loties 60 Halftime: 0-0;Attendance: 11,971 - - - Tuesday, February 7 Paris St Germain 2 Edinson Cavani 70, Lucas Moura 90+2 Lille 1 Nicolas De Preville 86 Halftime: 0-0;Attendance: 42,885 - - - Caen 0 Girondins Bordeaux 4 Diego Rolan 11, Francois Kamano 22,63, Jaroslav Plasil 90 Halftime: 0-2;Attendance: 15,542 - - - Montpellier HSC 1 Vitorino Hilton 47 Monaco 2 Kamil Glik 16, Kylian Mbappe 21 Red Card: Jemerson 88 Halftime: 0-2;Attendance: 12,433 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, February 10 Girondins Bordeaux v Paris St Germain (1945) Saturday, February 11 En Avant de Guingamp v Olympique Lyon (1600) Monaco v Metz (1900) AS Nancy-Lorraine v Montpellier HSC (1900) Dijon FCO v Caen (1900) Lille v Angers SCO (1900) Toulouse v Bastia (1900) Sunday, February 12 Stade Rennes v Nice (1400) St Etienne v FC Lorient (1600) Nantes v Olympique Marseille (2000)