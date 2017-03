Jan 12 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, January 12 Stade Rennes 0 Girondins Bordeaux 2 Yoan Gouffran 57, Henri Saivet 66 Halftime: 0-0; Attendance: 22,276 - - - Montpellier HSC 2 Gaetan Charbonnier 79,90 FC Lorient 0 Halftime: 0-0; Attendance: 15,462 - - - Evian Thonon Gaillard FC 0 Red Card: Bertrand Laquait 13 Stade Brest 2 Eden Ben Basat 15pen, Bruno Grougi 90+2 Halftime: 0-1; Attendance: 7,388 - - - AS Nancy 2 Romain Grange 21, Thomas Ayasse 82 Lille 2 Nolan Roux 1, Dimitri Payet 31 Halftime: 1-2; Attendance: 13,709 - - - ES Troyes AC 1 Benjamin Nivet 38 Olympique Lyon 2 Maxime Gonalons 11, Samuel Umtiti 75 Halftime: 1-1; Attendance: 13,481 - - - Friday, January 11 Paris St Germain 0 Red Card: Thiago Motta 45+1 Ajaccio 0 Halftime: 0-0; Attendance: 43,000 - - - St Etienne 2 Loic Perrin 26, Yohan Mollo 62 Toulouse 2 Etienne Didot 27, Serge Aurier 43 Halftime: 1-2; Attendance: 18,410 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 13 Stade de Reims v Bastia (1300) Nice v Valenciennes (1600) Sochaux v Olympique Marseille (2000)