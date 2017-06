Feb 11 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, February 11 Lille 1 Yves Bissouma 27 Red Card: Yves Bissouma 83 Angers SCO 2 Pierrick Capelle 20, Romain Thomas 59 Halftime: 1-1;Attendance: 25,731 - - - Dijon FCO 2 Mehdi Abeid 40, Lois Diony 86 Caen 0 Halftime: 1-0;Attendance: 9,614 - - - AS Nancy-Lorraine 0 Montpellier HSC 3 Isaac Mbenza 10,60, Steve Mounie 19 Halftime: 0-2;Attendance: 17,611 - - - Toulouse 4 Andy Delort 38, Martin Braithwaite 43,76pen, Issa Diop 86 Bastia 1 Prince Oniangue 53 Red Card: Yannick Cahuzac 61, Nicolas Saint-Ruf 75 Halftime: 2-0;Attendance: 11,218 - - - Monaco 5 Kylian Mbappe 7,20,50, Radamel Falcao 10,55 Metz 0 Halftime: 3-0;Attendance: 6,069 - - - En Avant de Guingamp 2 Mustapha Diallo 30, Nicolas Benezet 34 Olympique Lyon 1 Alexandre Lacazette 10 Halftime: 2-1;Attendance: 15,242 - - - Friday, February 10 Girondins Bordeaux 0 Paris St Germain 3 Edinson Cavani 6,47, Angel Di Maria 40 Halftime: 0-2;Attendance: 37,823 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, February 12 Stade Rennes v Nice (1400) St Etienne v FC Lorient (1600) Nantes v Olympique Marseille (2000)