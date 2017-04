May 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, May 10 Olympique Marseille 2 Andre Ayew 79, Romain Alessandrini 87 Monaco 1 Joao Moutinho 1 Halftime: 0-1; Attendance: 62,471 - - - St Etienne 5 Loic Perrin 25, Jeremy Clement 40, Mevlut Erding 62, Max Gradel 84, Kevin Monnet-Paquet 88 Nice 0 Halftime: 2-0; Attendance: 32,770 - - - Racing Lens 0 Red Card: Loick Landre 65 Montpellier HSC 1 Anthony Mounier 90+1 Halftime: 0-0; Attendance: 8,343 - - - Saturday, May 9 Girondins Bordeaux 2 Diego Rolan 20pen,69 Nantes 1 Jordan Veretout 15pen Halftime: 1-1; Attendance: 31,495 - - - Evian Thonon Gaillard FC 2 Gilles Sunu 45+3, Mathieu Duhamel 48 Stade de Reims 3 David Ngog 40,64, Benjamin Moukandjo 86 Halftime: 1-1; Attendance: 13,740 - - - Stade Rennes 0 Missed penalty: Paul-Georges Ntep 67 Bastia 1 Gael Danic 78 Red Card: Francois Kamano 43 Halftime: 0-0; Attendance: 20,368 - - - Toulouse 3 Wissam Ben Yedder 30, Oscar Trejo 81, Martin Braithwaite 83 Lille 2 Nolan Roux 9, Sofiane Boufal 60 Halftime: 1-1; Attendance: 19,830 - - - Metz 0 FC Lorient 4 Mehdi Mostefa 12, Romain Philippoteaux 34, Lamine Kone 55, Jordan Ayew 84 Halftime: 0-2; Attendance: 16,986 - - - Caen 3 Nicolas Benezet 41,44, Sloan Privat 85 Olympique Lyon 0 Halftime: 2-0; Attendance: 19,842 - - - Friday, May 8 Paris St Germain 6 Edinson Cavani 2,52,70, Zlatan Ibrahimovic 18,90pen, Maxwell 56 En Avant Guingamp 0 Halftime: 2-0; Attendance: 46,683 - - -