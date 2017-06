May 6 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, May 6 AS Nancy-Lorraine 0 Monaco 3 Tobias Badila Kouendolo 3og, Bernardo Silva 40, Thomas Lemar 86 Halftime: 0-2;Attendance: 19,519 - - - FC Lorient 1 Romain Philippoteaux 63 Angers SCO 1 Vincent Manceau 72 Halftime: 0-0;Attendance: 15,563 - - - Toulouse 0 Caen 1 Ivan Santini 58 Halftime: 0-0;Attendance: 18,474 - - - En Avant de Guingamp 4 Jimmy Briand 4,64, Yannis Salibur 55,59pen Dijon FCO 0 Halftime: 1-0;Attendance: 13,055 - - - Lille 0 Metz 2 Georges Mandjeck 36, Renaud Cohade 55 Halftime: 0-1;Attendance: 28,336 - - - Paris St Germain 5 Lucas Moura 32, Marco Verratti 35, Edinson Cavani 76,89, Marquinhos 82 Missed penalty: Edinson Cavani 80 Bastia 0 Halftime: 2-0;Attendance: 45,826 - - - Friday, May 5 St Etienne 2 Robert Beric 45, Vincent Pajot 64 Girondins Bordeaux 2 Adam Ounas 42pen, Gaetan Laborde 50 Red Card: Nicolas Pallois 90+2 Halftime: 1-1;Attendance: 30,606 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 7 Stade Rennes v Montpellier HSC (1300) Olympique Lyon v Nantes (1500) Olympique Marseille v Nice (1900)