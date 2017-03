Jan 19 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, January 19 Toulouse 2 Franck Tabanou 57,78 AS Nancy 1 Lossemy Karaboue 89 Halftime: 0-0; Attendance: 12,005 - - - Stade Brest 0 St Etienne 1 Brandao 50 Halftime: 0-0; Attendance: 11,248 - - - FC Lorient 3 Kevin Monnet-Paquet 20, Enzo Reale 27, Gregory Bourillon 84 ES Troyes AC 2 Jeremie Brechet 66, Fabien Camus 88 Halftime: 2-0; Attendance: 13,305 - - - Ajaccio 1 Adrian Mutu 30 Missed penalty: Adrian Mutu 67 Valenciennes 1 Opa Nguette 69 Red Card: Benjamin Angoua 64 Halftime: 1-0; Attendance: 6,052 - - - Olympique Marseille 3 Andre Ayew 14, Jordan Ayew 79, Andre-Pierre Gignac 90+1 Montpellier HSC 2 Emanuel Herrera 17, John Utaka 56 Halftime: 1-1; Attendance: 32,755 - - - Sochaux 1 Loic Poujol 15 Stade de Reims 0 Halftime: 1-0; Attendance: 8,843 - - - Friday, January 18 Olympique Lyon 0 Evian Thonon Gaillard FC 0 Halftime: 0-0; Attendance: 30,807 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 20 Bastia v Stade Rennes (1300) Lille v Nice (1600) Girondins Bordeaux v Paris St Germain (2000)