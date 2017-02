Oct 27 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, October 27 Stade de Reims 1 Aissa Mandi 28 ES Troyes AC 1 Fabien Camus 63 Halftime: 1-0; Attendance: 15,000 - - - AS Nancy 0 Paris St Germain 1 Zlatan Ibrahimovic 74 Halftime: 0-0; Attendance: 15,000 - - - Montpellier HSC 3 Souleymane Camara 53, John Utaka 64, Renato Civelli 87og Red Card: Garry Bocaly 90+1 Nice 1 Dario Cvitanich 90+2pen Halftime: 0-0; Attendance: 18,000 - - - Toulouse 3 Wissam Ben Yedder 29, Etienne Capoue 40, Adrien Regattin 90+3 Stade Brest 1 Benoit Lesoimier 75 Halftime: 2-0; Attendance: 19,000 - - - Lille 2 Gaetan Bong 2og, Dimitri Payet 41 Valenciennes 1 Anthony Le Tallec 71 Red Card: Carlos Sanchez 29 Halftime: 2-0; Attendance: 45,497 - - - Friday, October 26 St Etienne 2 Pierre-Emerick Aubameyang 22, Renaud Cohade 49 Stade Rennes 0 Red Card: Mevlut Erding 90+5 Halftime: 1-0; Attendance: 22,918 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 28 FC Lorient v Ajaccio (1300) Bastia v Girondins Bordeaux (1600) Olympique Marseille v Olympique Lyon (2000)