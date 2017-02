May 6 (Infostrada Sports) - Summaries from Ligue 1 on Sunday. Valenciennes 3 Vincent Aboubakar 8, Remi Gomis 11, Renaud Cohade 80 Paris St Germain 4 Nene 15, Maxwell 40, Blaise Matuidi 45, Jeremy Menez 58 Halftime: 2-3; Attendance: 14,000 - - - Olympique Lyon 1 Yoann Gourcuff 37 Stade Brest 1 Gregory Lorenzi 75 Halftime: 1-0; Attendance: 31,106 - - - Evian Thonon Gaillard FC 2 Cedric Barbosa 15, Daniel Wass 54 Ajaccio 1 Benjamin Andre 14 Red Card: Carl Medjani 90 Halftime: 1-1; Attendance: 11,576 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 7 Auxerre v Girondins Bordeaux (1700) FC Lorient v Dijon FCO (1700) Sochaux v AS Nancy (1700) Lille v Caen (1700) St Etienne v Olympique Marseille (1700) Toulouse v Nice (1700) Stade Rennes v Montpellier HSC (1900)