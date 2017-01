Sept 11 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, September 11 Nice 3 Mario Balotelli 7pen,78, Wylan Cyprien 87 Olympique Marseille 2 Florian Thauvin 14, Bafetimbi Gomis 72pen Halftime: 1-1;Attendance: 18,000 - - - Stade Rennes 2 Wesley Said 47, Sanjin Prcic 90+3 Caen 0 Halftime: 0-0;Attendance: 20,584 - - - Nantes 0 Metz 3 Mevluet Erdinc 18,45+3,78pen Halftime: 0-2;Attendance: 19,438 - - - Saturday, September 10 FC Lorient 0 AS Nancy-Lorraine 2 Youssef Ait Bennasser 32, Maurice Dale 88 Halftime: 0-1;Attendance: 8,323 - - - Lille 1 Julian Palmieri 90 Monaco 4 Djibril Sidibe 2, Adama Traore 17, Fabinho 47, Kamil Glik 71 Halftime: 0-2;Attendance: 29,373 - - - Bastia 2 Abdoulaye Sadio Diallo 20, Pierre Bengtsson 82 Toulouse 1 Martin Braithwaite 67 Halftime: 1-0;Attendance: 9,966 - - - En Avant de Guingamp 1 Marcus Coco 36 Montpellier HSC 1 Morgan Sanson 10 Halftime: 1-1;Attendance: 12,630 - - - Angers SCO 3 Famara Diedhiou 15, Cheikh Ndoye 67, Karl Toko Ekambi 75 Red Card: Billy Ketkeophomphone 34 Dijon FCO 1 Frederic Sammaritano 8 Red Card: Jordan Marie 51 Halftime: 1-1;Attendance: 9,553 - - - Olympique Lyon 1 Aldo Kalulu 2 Red Card: Maxime Gonalons 67 Girondins Bordeaux 3 Malcom 33, Gregory Sertic 71, Jeremy Menez 90 Halftime: 1-1;Attendance: 40,976 - - - Friday, September 9 Paris St Germain 1 Lucas Moura 67pen St Etienne 1 Robert Beric 90+2 Halftime: 0-0;Attendance: 44,327 - - -