Dec 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Tuesday Lille 2 Marko Basa 55, Dimitri Payet 83 Toulouse 0 Halftime: 0-0; Attendance: 35,264 - - - Nice 1 Dario Cvitanich 66pen Stade Rennes 0 Red Card: Jean-Armel Kana-Biyik 53, Yassine Jebbour 65 Halftime: 0-0; Attendance: 8,057 - - - Valenciennes 0 Paris St Germain 4 Zlatan Ibrahimovic 28,49,54, Ezequiel Lavezzi 82 Halftime: 0-1; Attendance: 23,021 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, December 12 Ajaccio v Stade de Reims (1800) Evian Thonon Gaillard FC v ES Troyes AC (1800) FC Lorient v Sochaux (1800) Olympique Lyon v AS Nancy (1800) Stade Brest v Montpellier HSC (1800) Bastia v Olympique Marseille (2000) Thursday, December 13 Girondins Bordeaux v St Etienne (2000) Friday, December 14 Stade Rennes v Valenciennes (1945) Saturday, December 15 Toulouse v Olympique Marseille (1600) ES Troyes AC v Ajaccio (1900) Sochaux v Stade Brest (1900) Montpellier HSC v Bastia (1900) Nice v Evian Thonon Gaillard FC (1900) Stade de Reims v Lille (1900) Sunday, December 16 AS Nancy v Girondins Bordeaux (1300) St Etienne v FC Lorient (1600) Paris St Germain v Olympique Lyon (2000)