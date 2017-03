May 4 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, May 4 Olympique Marseille 4 Souleymane Diawara 14, Florian Thauvin 26, Andre-Pierre Gignac 48,56 Olympique Lyon 2 Arnold Mvuemba 40, Bafetimbi Gomis 82 Halftime: 2-1; Attendance: 37,842 - - - FC Lorient 1 Jeremie Aliadiere 17 Red Card: Bruno Ecuele Manga 25 Ajaccio 0 Missed penalty: Aboubacar Demba Camara 27 Halftime: 1-0; Attendance: 15,496 - - - Stade de Reims 1 Prince Oniangue 30 Evian Thonon Gaillard FC 0 Missed penalty: Cedric Mongongu 85 Halftime: 1-0; Attendance: 13,014 - - - Sochaux 2 Nemanja Pejcinovic 45og, Jordan Ayew 56 Nice 0 Red Card: Dario Cvitanich 79 Halftime: 1-0; Attendance: 18,729 - - - Toulouse 1 Wissam Ben Yedder 67 Nantes 1 Oswaldo Vizcarrondo 9 Red Card: Papy Djilobodji 69 Halftime: 0-1; Attendance: 21,200 - - - Valenciennes 0 Missed penalty: Maor Melikson 8 Girondins Bordeaux 1 Julien Faubert 74 Halftime: 0-0; Attendance: 12,784 - - - St Etienne 2 Romain Hamouma 47, Mevlut Erding 57 Montpellier HSC 0 Halftime: 0-0; Attendance: 34,659 - - - Friday, May 2 Bastia 1 Wahbi Khazri 85 Lille 1 Salomon Kalou 32 Halftime: 0-1; Attendance: 12,702 - - -