LONDON, April 7 April 7 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Saturday Valenciennes 2 Gael Danic 63, Mahamadou Samassa 89pen Toulouse 0 Red Card: Franck Tabanou 43 Halftime: 0-0; Attendance: 14,000 - - - Montpellier HSC 2 Younes Belhanda 4, Souleymane Camara 55 Sochaux 1 Modibo Maiga 28 Halftime: 1-1; Attendance: 16,000 - - - Evian Thonon Gaillard FC 1 Jerome Leroy 34 Stade Rennes 3 Youssouf Hadji 47, Jonathan Pitroipa 88, Mevlut Erding 90+2 Halftime: 1-0; Attendance: 11,000 - - - Ajaccio 1 Carl Medjani 78 St Etienne 1 Florent Sinama Pongolle 72 Halftime: 0-0; Attendance: 6,000 - - - Dijon FCO 0 AS Nancy 2 Bakaye Traore 6,84 Halftime: 0-1; Attendance: 13,000 - - - Stade Brest 3 Omar Daf 5, Bruno Grougi 10pen, Alexandre Alphonse 52 Lille 1 Dimitri Payet 26 Red Card: Tulio De Melo 69 Halftime: 2-1; Attendance: 13,000 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, April 7 Olympique Lyon v Auxerre (1900) Sunday, April 8 Caen v Girondins Bordeaux (1500) Nice v FC Lorient (1500) Paris St Germain v Olympique Marseille (1900) (Editing by Ken Ferris)