Dec 16 (Infostrada Sports) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, December 16 Paris St Germain 1 Blaise Matuidi 45+1 Olympique Lyon 0 Halftime: 1-0; Attendance: 44,768 - - - St Etienne 0 FC Lorient 2 Jeremie Aliadiere 20, Alain Traore 38 Halftime: 0-2; Attendance: 20,557 - - - AS Nancy 1 Djamel Bakar 32 Girondins Bordeaux 1 Henri Saivet 76 Red Card: Poko 45+2 Halftime: 1-0; Attendance: 16,409 - - - Saturday, December 15 ES Troyes AC 3 Stephane Darbion 34, Benjamin Nivet 39, Fabien Camus 45+1 Ajaccio 2 Paul Lasne 90, Johan Cavalli 90+3 Halftime: 3-0; Attendance: 17,474 - - - Sochaux 1 Cedric Bakambu 59 Stade Brest 2 Kamel Chafni 63, Eden Ben Basat 77 Halftime: 0-0; Attendance: 11,284 - - - Montpellier HSC 4 Marco Estrada 14, Emanuel Herrera 48, Younes Belhanda 60, Anthony Mounier 76 Bastia 0 Halftime: 1-0; Attendance: 15,229 - - - Nice 3 Dario Cvitanich 19,47, Neal Maupay 90+1 Evian Thonon Gaillard FC 2 Yannick Sagbo 3, Cedric Barbosa 14 Halftime: 1-2; Attendance: 8,200 - - - Stade de Reims 1 Anthony Weber 7 Lille 1 Dimitri Payet 72 Halftime: 1-0; Attendance: 14,093 - - - Toulouse 0 Red Card: Cheikh M'Bengue 28, Franck Tabanou 45 Olympique Marseille 1 Andre-Pierre Gignac 68 Missed penalty: Andre Ayew 41 Halftime: 0-0; Attendance: 22,101 - - - Friday, December 14 Stade Rennes 2 Julien Feret 5, Jonathan Pitroipa 71 Valenciennes 0 Halftime: 1-0; Attendance: 19,000 - - -