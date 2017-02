Sept 20 Ligue 1 summary on Tuesday Girondins Bordeaux 1 Cheick Tidiane Diabate 8pen Missed penalty: Cheick Tidiane Diabate 81 Lille 1 Eden Hazard 57 Halftime: 1-0; Attendance: 23,000 (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)