Soccer-Ligue 1 results and standings

April 14 (Gracenote) - Results and standings from the Ligue 1 Regular match on Friday Friday, April 14 Angers SCO 0 Paris St Germain 2 Standings P W D L F A Pts 1 Monaco 31 23 5 3 88 26 74 2 Paris St Germain 32 23 5 4 66 21 74 ------------------------- 3 Nice 32 20 10 2 52 26 70 ------------------------- 4 Olympique Lyon 32 17 3 12 65 39 54 5 Girondins Bordeaux 32 13 10 9 46 39 49 ------------------------