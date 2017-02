Aug 26 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Ligue 1 on Sunday 2 Jeremie Aliadiere (FC Lorient) Ludovic Obraniak (Girondins Bordeaux) Michel Bastos (Olympique Lyon) Bafetimbi Gomis (Olympique Lyon) Andre-Pierre Gignac (Olympique Marseille) Zlatan Ibrahimovic (Paris St Germain) Pierre-Emerick Aubameyang (St Etienne) Romain Hamouma (St Etienne) Toifilou Maoulida (Bastia) Anthony Modeste (Bastia) Wissam Ben Yedder (Toulouse) 1 Ribeiro Eduardo (Ajaccio) Djamel Bakar (AS Nancy) Yohan Mollo (AS Nancy) Jean-Christophe Bahebeck (ES Troyes AC) Benjamin Nivet (ES Troyes AC) Mounir Obbadi (ES Troyes AC) Cedric Barbosa (Evian Thonon Gaillard FC) Saber Khelifa (Evian Thonon Gaillard FC) Daniel Wass (Evian Thonon Gaillard FC) Maxime Barthelme (FC Lorient) Arnold Mvuemba (FC Lorient) Alain Traore (FC Lorient) Tape Mousse Doubai (Sochaux) Sloan Privat (Sochaux) Yoan Gouffran (Girondins Bordeaux) Henri Saivet (Girondins Bordeaux) Aurelien Chedjou (Lille) Salomon Kalou (Lille) Dimitri Payet (Lille) Benoit Pedretti (Lille) Djibril Sidibe (Lille) Souleymane Camara (Montpellier HSC) Emanuel Herrera (Montpellier HSC)