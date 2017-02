Sept 20 Ligue 1 top scorers on Tuesday 5 Alain Traore (Auxerre) 4 Frederic Sammaritano (Ajaccio) Eden Hazard (Lille) Olivier Giroud (Montpellier HSC) Bafetimbi Gomis (Olympique Lyon) 3 Brice Jovial (Dijon FCO) Ryad Boudebouz (Sochaux) Cheick Tidiane Diabate (Girondins Bordeaux) Souleymane Camara (Montpellier HSC) Kevin Gameiro (Paris St Germain) Etienne Capoue (Toulouse) (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)