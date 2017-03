March 25 List of champions and runners-up since the Bundesliga started in the 1963-64 season: CHAMPIONS RUNNERS-UP 1964 Cologne MSV Duisburg 1965 Werder Bremen Cologne 1966 TSV 1860 Munich Borussia Dortmund 1967 Eintracht Braunschweig TSV 1860 Munich 1968 Nuremberg Werder Bremen 1969 Bayern Munich Alemannia Aachen 1970 Bor. Moenchengladbach Bayern Munich 1971 Bor. Moenchengladbach Bayern Munich 1972 Bayern Munich Schalke 04 1973 Bayern Munich Cologne 1974 Bayern Munich Bor. Moenchengladbach 1975 Bor. Moenchengladbach Hertha Berlin 1976 Bor. Moenchengladbach Hamburg SV 1977 Bor. Moenchengladbach Schalke 04 1978 Cologne Bor. Moenchengladbach 1979 Hamburg SV VfB Stuttgart 1980 Bayern Munich Hamburg SV 1981 Bayern Munich Hamburg SV 1982 Hamburg SV Cologne 1983 Hamburg SV Werder Bremen 1984 VfB Stuttgart Hamburg SV 1985 Bayern Munich Werder Bremen 1986 Bayern Munich Werder Bremen 1987 Bayern Munich Hamburg SV 1988 Werder Bremen Bayern Munich 1989 Bayern Munich Cologne 1990 Bayern Munich Cologne 1991 Kaiserslautern Bayern Munich 1992 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1993 Werder Bremen Bayern Munich 1994 Bayern Munich Kaiserslautern 1995 Borussia Dortmund Werder Bremen 1996 Borussia Dortmund Bayern Munich 1997 Bayern Munich Bayer Leverkusen 1998 Kaiserslautern Bayern Munich 1999 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2000 Bayern Munich Bayer Leverkusen 2001 Bayern Munich Schalke 04 2002 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 2003 Bayern Munich VfB Stuttgart 2004 Werder Bremen Bayern Munich 2005 Bayern Munich Schalke 04 2006 Bayern Munich Werder Bremen 2007 VfB Stuttgart Schalke 04 2008 Bayern Munich Werder Bremen 2009 Vfl Wolfsburg Bayern Munich 2010 Bayern Munich Schalke 04 2011 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 2012 Borussia Dortmund Bayern Munich 2013 Bayern Munich Borussia Dortmund 2014 Bayern Munich to be decided (Compiled by Ken Ferris)