Dec 2 (Infostrada Sports) - Fixtures from the German Cup Last 16 matches on Monday Last 16 Tuesday, December 3 (GMT) Union Berlin(II) v Kaiserslautern(II) (1800) Hamburg SV v Cologne(II) (1800) Saarbrucken(III) v Borussia Dortmund (1930) Schalke 04 v Hoffenheim (1930) Last 16 Wednesday, December 4 (GMT) Freiburg v Bayer Leverkusen (1800) VfL Wolfsburg v FC Ingolstadt 04(II) (1800) Eintracht Frankfurt v SV Sandhausen(II) (1930) FC Augsburg v Bayern Munich (1930)