Dec 20 Results from the German Cup last 16 on Tuesday (Bundesliga unless stated, numerals denote division) VfL Bochum (II) 1 Bayern Munich 2 Nuremberg 0 Greuther Fuerth (II) 1 Fortuna Duesseldorf (II) 0 Borussia Dortmund 0 Borussia Dortmund win 5-4 on penalties. Hoffenheim 2 FC Augsburg 1

Next Fixtures (GMT): Wednesday, December 21 Hertha Berlin v Kaiserslautern (1800) Holstein Kiel (IV) v Mainz (1800) VfB Stuttgart v Hamburg SV (1930) Borussia Moenchengladbach v Schalke 04 (1930)