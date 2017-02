Soccer-Venezuelan championship results and standings

Feb 19 (Gracenote) - Results and standings from the Venezuelan championship matches on Sunday Sunday, February 19 Estudiantes de Merida 0 Monagas SC 0 Saturday, February 18 Atletico Socopo 1 Atletico Venezuela 2 Mineros de Guayana 4 Trujillanos FC 1 Friday, February 17 Zulia FC 2 Deportivo Lara 2 Standings P W D L F A Pts 1 Mineros de Guayana 3 2 1 0 7 3 7 2 Zamora FC 3 2 1 0 7 2 7 3 Deportivo Lara