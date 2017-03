Soccer-Croatian championship results and standings

March 18 (Gracenote) - Results and standings from the Croatian championship matches on Saturday Saturday, March 18 NK Split 0 Inter Zapresic 0 Friday, March 17 Lokomotiva Zagreb 0 Hajduk Split 0 Standings P W D L F A Pts 1 Rijeka 24 19 5 0 47 13 62 ------------------------- 2 Dinamo Zagreb 24 18 4 2 41 14 58 3 Osijek 24 13 5 6 34 25 44 ------------------------- 4 Hajduk Split