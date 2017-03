March 2 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Bundesliga matches on Saturday Saturday, March 2 Nuremberg 1 Freiburg 1 Bayer Leverkusen 2 VfB Stuttgart 1 Borussia Dortmund 3 Hanover 96 1 Hamburg SV 1 Greuther Fuerth 1 VfL Wolfsburg 1 Schalke 04 4 Werder Bremen 0 FC Augsburg 1 Friday, March 1 Eintracht Frankfurt 0 Borussia Moenchengladbach 1 Standings P W D L F A Pts 1 Bayern Munich 23 19 3 1 63 8 60 2 Borussia Dortmund 24 13 7 4 54 28 46 3 Bayer Leverkusen 24 13 6 5 45 31 45 ------------------------- 4 Eintracht Frankfurt 24 11 5 8 38 35 38 ------------------------- 5 Freiburg 24 9 9 6 30 23 36 6 Schalke 04 24 10 6 8 41 39 36 ------------------------- 7 Hamburg SV 24 10 5 9 29 33 35 ------------------------- 8 Borussia Moenchengladbach 24 8 10 6 33 34 34 9 Mainz 23 9 6 8 31 28 33 10 Hanover 96 24 10 3 11 47 45 33 11 VfB Stuttgart 24 8 5 11 26 42 29 12 Nuremberg 24 6 10 8 24 31 28 13 Werder Bremen 24 8 4 12 39 48 28 14 Fortuna Duesseldorf 23 7 6 10 28 31 27 15 VfL Wolfsburg 24 7 6 11 24 37 27 ------------------------- 16 FC Augsburg 24 4 9 11 21 36 21 ------------------------- 17 Hoffenheim 23 4 4 15 27 48 16 18 Greuther Fuerth 24 2 8 14 14 37 14 1-3: Champions League / EC I 4: Champions League preliminary round 5-6: Europa League 7: Europa League depending on domestic cup 16: Relegation play-off 17-18: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, March 3 Hoffenheim v Bayern Munich (1430) Fortuna Dusseldorf v Mainz (1630)