Oct 26 (Infostrada Sports) - Summaries from the Bundesliga matches on Saturday Saturday, October 26 VfL Wolfsburg 3 Maximilian Arnold 7, Ivica Olic 72, Ivan Perisic 89 Werder Bremen 0 Halftime: 1-0; Attendance: 29,488 - - - Bayer Leverkusen 2 Simon Rolfes 34, Emre Can 83 FC Augsburg 1 Andre Hahn 24 Halftime: 1-1; Attendance: 25,000 - - - Mainz 2 Shinji Okazaki 8,68 Eintracht Braunschweig 0 Halftime: 1-0; Attendance: 30,657 - - - Hanover 96 1 Salif Sane 56 Red Card: Mame Biram Diouf 12, Marcelo 64 Hoffenheim 4 Sejad Salihovic 10pen, Kai Herdling 18, Roberto Firmino 62,64 Halftime: 0-2; Attendance: 44,500 - - - Bayern Munich 3 Mario Mandzukic 29,51, Mario Goetze 54 Hertha Berlin 2 Adrian Ramos 4, AEnis Ben-Hatira 58 Halftime: 1-1; Attendance: 71,000 - - - Schalke 04 1 Max Meyer 62 Missed penalty: Kevin-Prince Boateng 30 Borussia Dortmund 3 Pierre-Emerick Aubameyang 14, Nuri Sahin 51, Jakub Blaszczykowski 74 Halftime: 0-1; Attendance: 61,973 - - - Friday, October 25 VfB Stuttgart 1 Vedad Ibisevic 3pen Nuremberg 1 Josip Drmic 6 Halftime: 1-1; Attendance: 48,460 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 27 Freiburg v Hamburg SV (1430) Borussia Moenchengladbach v Eintracht Frankfurt (1630)