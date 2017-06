May 6 (Gracenote) - Summaries from the Bundesliga matches on Saturday Saturday, May 6 Hertha Berlin 1 Rani Khedira 85og RB Leipzig 4 Timo Werner 11,54, Davie Selke 89,90+2 Halftime: 0-1;Attendance: 62,301 - - - Bayern Munich 1 Juan Bernat 18 SV Darmstadt 98 0 Missed penalty: Hamit Altintop 86 Halftime: 1-0;Attendance: 75,000 - - - Borussia Dortmund 2 Marco Reus 4, Pierre-Emerick Aubameyang 82 Missed penalty: Pierre-Emerick Aubameyang 14 Hoffenheim 1 Andrej Kramaric 86pen Halftime: 1-0;Attendance: 81,360 - - - Eintracht Frankfurt 0 VfL Wolfsburg 2 Daniel Didavi 48, Mario Gomez 63 Halftime: 0-0;Attendance: 49,000 - - - FC Ingolstadt 04 1 Sonny Kittel 73 Bayer Leverkusen 1 Kai Havertz 78 Halftime: 0-0;Attendance: 14,351 - - - Borussia Moenchengladbach 1 Andre Hahn 90+4 FC Augsburg 1 Alfred Finnbogason 57 Halftime: 0-0;Attendance: 52,362 - - - Friday, May 5 Cologne 4 Anthony Modeste 13,47, Leonardo Bittencourt 28, Simon Zoller 44 Werder Bremen 3 Fin Bartels 34, Theodor Gebre Selassie 40, Serge Gnabry 62 Halftime: 3-2;Attendance: 50,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 7 Hamburg SV v Mainz (1330) Freiburg v Schalke 04 (1530)