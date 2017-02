Oct 27 (Infostrada Sports) - Summaries from the Bundesliga matches on Saturday Saturday, October 27 Fortuna Dusseldorf 1 Jens Langeneke 71pen Red Card: Oliver Fink 77 VfL Wolfsburg 4 Bas Dost 50,64, Ivica Olic 53, Diego 78pen Halftime: 0-0; Attendance: 45,673 - - - Mainz 3 Adam Szalai 21,46,64 Hoffenheim 0 Halftime: 1-0; Attendance: 28,067 - - - Greuther Fuerth 1 Edu 8 Werder Bremen 1 Nils Petersen 44 Halftime: 1-1; Attendance: 18,000 - - - Freiburg 0 Borussia Dortmund 2 Neven Subotic 54, Mario Goetze 83 Halftime: 0-0; Attendance: 24,000 - - - Schalke 04 1 Jefferson Farfan 77 Nuremberg 0 Halftime: 0-0; Attendance: 61,673 - - - Friday, October 26 FC Augsburg 0 Hamburg SV 2 Son Heung-Min 13, Artjoms Rudnevs 63 Halftime: 0-1; Attendance: 30,660 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 28 VfB Stuttgart v Eintracht Frankfurt (1430) Bayern Munich v Bayer Leverkusen (1630) Hanover 96 v Borussia Moenchengladbach (1630)