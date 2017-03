May 3 (Infostrada Sports) - Summaries from the Bundesliga matches on Saturday Werder Bremen 2 Aaron Hunt 48,90+1 Hertha Berlin 0 Halftime: 0-0; Attendance: 42,100 - - - Nuremberg 0 Hanover 96 2 Szabolcs Huszti 5, Manuel Schmiedebach 51 Halftime: 0-1; Attendance: 46,014 - - - Freiburg 0 Schalke 04 2 Kaan Ayhan 13, Klaas-Jan Huntelaar 65 Red Card: Felipe Santana 73 Halftime: 0-1; Attendance: 24,000 - - - Eintracht Frankfurt 0 Bayer Leverkusen 2 Gonzalo Castro 27, Emre Can 36 Halftime: 0-2; Attendance: 51,000 - - - Hamburg SV 1 Hakan Calhanoglu 72 Bayern Munich 4 Mario Goetze 32,69, Thomas Mueller 55, Claudio Pizarro 75 Red Card: Jerome Boateng 86 Halftime: 0-1; Attendance: 57,000 - - - VfB Stuttgart 1 Christian Gentner 62 VfL Wolfsburg 2 Kevin De Bruyne 13, Ivica Olic 90+1 Halftime: 0-1; Attendance: 58,000 - - - Eintracht Braunschweig 0 FC Augsburg 1 Raul Bobadilla 90+4 Halftime: 0-0; Attendance: 22,600 - - - Borussia Moenchengladbach 3 Martin Stranzl 22, Max Kruse 54, Christoph Kramer 77 Mainz 1 Eric Maxim Choupo-Moting 65 Halftime: 1-0; Attendance: 54,010 - - - Borussia Dortmund 3 Kevin Grosskreutz 29, Henrikh Mkhitaryan 31, Lukasz Piszczek 34 Hoffenheim 2 Roberto Firmino 5, Niklas Suele 66 Halftime: 3-1; Attendance: 80,200 - - -